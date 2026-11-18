DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|DENTSPLY SIRONA-Anlage unter der Lupe
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren angefallen
Das DENTSPLY SIRONA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 166,223 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 8,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 429,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 85,70 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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