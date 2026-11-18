Anleger, die vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das DENTSPLY SIRONA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 166,223 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 8,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 429,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 85,70 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at