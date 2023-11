NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie bei 45,74 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investierten, hätten nun 2,186 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2023 auf 28,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,09 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 37,91 Prozent gleich.

DENTSPLY SIRONA wurde am Markt mit 6,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at