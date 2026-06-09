DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

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Profitable DexCom-Investition? 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in DexCom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der DexCom-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das DexCom-Papier bei 18,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 55,043 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DexCom-Aktie auf 76,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 217,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 321,74 Prozent.

DexCom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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