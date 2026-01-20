NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DexCom-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die DexCom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,51 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die DexCom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 540,249 DexCom-Aktien. Die gehaltenen DexCom-Anteile wären am 16.01.2026 37 568,88 USD wert, da der Schlussstand 69,54 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 275,69 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 27,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at