NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in DexCom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren DexCom-Anteile an diesem Tag 19,55 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DexCom-Aktie investiert, befänden sich nun 511,444 DexCom-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 018,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 270,18 Prozent angezogen.

Der Marktwert von DexCom betrug jüngst 27,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at