NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel hätte eine Investition in DexCom von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DexCom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.12.2015 wurde die DexCom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DexCom-Anteile betrug an diesem Tag 20,47 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in DexCom-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 488,579 DexCom-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 67,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 944,91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 229,45 Prozent zugenommen.

DexCom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at