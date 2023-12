NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n DexCom-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden DexCom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 86,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,150 DexCom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,63 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 11.12.2023 auf 117,90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,63 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von DexCom bezifferte sich zuletzt auf 45,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

