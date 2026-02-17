DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives DexCom-Investment? 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in DexCom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investierten, hätten nun 6,470 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DexCom-Anteile wären am 13.02.2026 453,06 USD wert, da der Schlussstand 70,02 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 353,06 Prozent gesteigert.

Am Markt war DexCom jüngst 26,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DexCom Inc.

mehr Nachrichten