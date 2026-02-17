DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Lukratives DexCom-Investment?
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investierten, hätten nun 6,470 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DexCom-Anteile wären am 13.02.2026 453,06 USD wert, da der Schlussstand 70,02 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 353,06 Prozent gesteigert.
Am Markt war DexCom jüngst 26,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)