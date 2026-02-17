NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in DexCom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investierten, hätten nun 6,470 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DexCom-Anteile wären am 13.02.2026 453,06 USD wert, da der Schlussstand 70,02 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 353,06 Prozent gesteigert.

Am Markt war DexCom jüngst 26,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at