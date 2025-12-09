DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

Performance im Blick 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DexCom-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das DexCom-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DexCom-Anteile bei 116,46 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 0,859 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,35 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 08.12.2025 auf 65,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,65 Prozent verringert.

Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 25,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

