NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in DexCom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 11.11.2022 wurde die DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 115,96 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,237 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 54,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 729,22 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 52,71 Prozent vermindert.

Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at