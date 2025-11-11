DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|DexCom-Performance
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren bedeutet
Am 11.11.2022 wurde die DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 115,96 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,237 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 54,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 729,22 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 52,71 Prozent vermindert.
Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
