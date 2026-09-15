DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|DexCom-Investmentbeispiel
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren bedeutet
Am 15.09.2023 wurde das DexCom-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DexCom-Papier an diesem Tag 96,35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,038 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 84,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,11 Prozent verkleinert.
Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
Analysen zu DexCom Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DexCom Inc.
|74,40
|1,64%