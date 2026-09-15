NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DexCom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 15.09.2023 wurde das DexCom-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DexCom-Papier an diesem Tag 96,35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,038 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 84,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,11 Prozent verkleinert.

Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at