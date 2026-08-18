DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Lukrative DexCom-Investition?
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren eingebracht
Die DexCom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen DexCom-Anteile an diesem Tag bei 106,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,295 DexCom-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 369,64 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 17.08.2026 auf 88,76 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,30 Prozent verringert.
Der Börsenwert von DexCom belief sich jüngst auf 33,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
05.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu DexCom Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DexCom Inc.
|78,20
|2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.