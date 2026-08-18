NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren eingebracht

Die DexCom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen DexCom-Anteile an diesem Tag bei 106,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 94,295 DexCom-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 369,64 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 17.08.2026 auf 88,76 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,30 Prozent verringert.

Der Börsenwert von DexCom belief sich jüngst auf 33,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at