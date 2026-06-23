NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DexCom gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DexCom-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 126,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,789 DexCom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (69,07 USD), wäre die Investition nun 54,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,51 Prozent verringert.

Insgesamt war DexCom zuletzt 27,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at