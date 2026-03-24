NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des DexCom-Papiers betrug an diesem Tag 75,32 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DexCom-Aktie investiert, befänden sich nun 132,767 DexCom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DexCom-Aktie auf 65,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 754,65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,45 Prozent vermindert.

Insgesamt war DexCom zuletzt 25,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at