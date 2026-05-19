DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Langfristige Investition
|
19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem DexCom-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,500 DexCom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 748,51 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 18.05.2026 auf 65,09 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,15 Prozent abgenommen.
DexCom war somit zuletzt am Markt 23,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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