DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende DexCom-Anlage? 14.07.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in DexCom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85,33 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 1,172 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,48 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 13.07.2026 auf 76,35 USD belief. Mit einer Performance von -10,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

DexCom wurde am Markt mit 29,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DexCom Inc.

mehr Nachrichten