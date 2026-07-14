NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in DexCom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85,33 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 1,172 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,48 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 13.07.2026 auf 76,35 USD belief. Mit einer Performance von -10,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

DexCom wurde am Markt mit 29,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at