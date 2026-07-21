DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Performance im Blick
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DexCom von vor 3 Jahren bedeutet
Die DexCom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 130,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,657 DexCom-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (75,69 USD), wäre die Investition nun 579,56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42,04 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von DexCom bezifferte sich zuletzt auf 29,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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