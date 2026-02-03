DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Lukratives DexCom-Investment?
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 108,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,223 DexCom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 72,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 668,91 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,11 Prozent verringert.
Der Börsenwert von DexCom belief sich jüngst auf 28,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: DexCom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26