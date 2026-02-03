DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

Lukratives DexCom-Investment? 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen DexCom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 108,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,223 DexCom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 72,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 668,91 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,11 Prozent verringert.

Der Börsenwert von DexCom belief sich jüngst auf 28,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DexCom Inc.

