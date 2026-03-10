DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|DexCom-Anlage im Blick
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen
Das DexCom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DexCom-Papier an diesem Tag 89,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,122 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,15 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 09.03.2026 auf 68,74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,85 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 26,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
10.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)