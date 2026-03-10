NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen

Das DexCom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DexCom-Papier an diesem Tag 89,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,122 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,15 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 09.03.2026 auf 68,74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,85 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 26,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

