DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DexCom-Anlage im Blick 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren DexCom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das DexCom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DexCom-Papier an diesem Tag 89,10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,122 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,15 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 09.03.2026 auf 68,74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,85 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 26,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DexCom Inc.

mehr Nachrichten