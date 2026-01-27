DexCom Aktie

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

DexCom-Anlage unter der Lupe 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in DexCom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87,53 USD. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,142 DexCom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DexCom-Aktie auf 73,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,79 USD wert. Damit wäre die Investition 16,21 Prozent weniger wert.

Insgesamt war DexCom zuletzt 28,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DexCom Inc.

