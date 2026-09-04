Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Performance unter der Lupe
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.09.2016 wurde die Digi International-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Digi International-Papier letztlich bei 11,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 83,682 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 70,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 881,17 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 5 881,17 USD, was einer positiven Performance von 488,12 Prozent entspricht.
Digi International war somit zuletzt am Markt 2,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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