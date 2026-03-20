NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Digi International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Digi International-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 114,548 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.03.2026 5 620,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 462,08 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Digi International zuletzt 1,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at