Digi International Aktie

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WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Lohnender Digi International-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Digi International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Digi International-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Digi International-Anteile bei 22,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 443,656 Digi International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (58,44 USD), wäre die Investition nun 25 927,24 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 25 927,24 USD entspricht einer Performance von +159,27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Digi International eine Marktkapitalisierung von 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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