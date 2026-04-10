Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Lohnende Digi International-Anlage?
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10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Digi International-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,74 USD. Bei einem Digi International-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,362 Digi International-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.04.2026 2 904,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 190,45 Prozent angezogen.
Insgesamt war Digi International zuletzt 2,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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