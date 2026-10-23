Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Performance unter der Lupe
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23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Digi International-Aktie bei 21,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 471,698 Digi International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Digi International-Papiers auf 72,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 339,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 243,40 Prozent vermehrt.
Der Digi International-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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