NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Digi International-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Digi International-Aktie bei 21,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 471,698 Digi International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Digi International-Papiers auf 72,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 339,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 243,40 Prozent vermehrt.

Der Digi International-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at