Bei einem frühen Investment in Digi International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Digi International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Digi International-Anteile bei 23,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Digi International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,205 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 55,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 232,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 132,88 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Digi International belief sich zuletzt auf 2,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at