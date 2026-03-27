NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Digi International-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Digi International-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 342,818 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 674,67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 66,75 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Digi International belief sich zuletzt auf 1,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at