NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digi International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Digi International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Digi International-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,86 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,953 Digi International-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (49,96 USD), wäre die Investition nun 147,55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,55 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Digi International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at