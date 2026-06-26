Digi International Aktie

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WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Rentable Digi International-Investition? 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digi International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digi International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Digi International-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,638 Digi International-Papiere. Die gehaltenen Digi International-Aktien wären am 25.06.2026 182,46 USD wert, da der Schlussstand 69,17 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,46 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Digi International bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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