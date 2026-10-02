NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digi International von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Digi International gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Digi International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,40 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 877,193 Digi International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 64 377,19 USD, da sich der Wert einer Digi International-Aktie am 01.10.2026 auf 73,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 543,77 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Digi International zuletzt 2,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at