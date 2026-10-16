Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Digi International-Performance
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digi International von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Digi International-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,401 Digi International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 827,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 182,70 Prozent angewachsen.
Der Digi International-Wert an der Börse wurde auf 2,71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Digi International
Analysen zu Digi International
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Digi International
|62,00
|-2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.