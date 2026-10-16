NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digi International von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Digi International eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Digi International-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39,401 Digi International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 827,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 182,70 Prozent angewachsen.

Der Digi International-Wert an der Börse wurde auf 2,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at