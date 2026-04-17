Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Lukrativer Digi International-Einstieg?
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17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Digi International-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,92 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 121,076 Digi International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.04.2026 60 145,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 501,46 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Digi International bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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