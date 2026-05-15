NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Digi International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,09 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Digi International-Aktie investierten, hätten nun 9,017 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.05.2026 579,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 479,08 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Digi International belief sich zuletzt auf 2,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at