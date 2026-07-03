NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Digi International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.07.2021 wurde die Digi International-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Digi International-Aktie 20,02 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Digi International-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,950 Digi International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Digi International-Papiers auf 72,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 603,90 USD wert. Mit einer Performance von +260,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Digi International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at