WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

Profitables Digi International-Investment? 06.03.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Digi International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Digi International-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Digi International-Papier bei 33,92 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 294,811 Digi International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 770,05 USD, da sich der Wert einer Digi International-Aktie am 05.03.2026 auf 50,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47,70 Prozent vermehrt.

Digi International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

