Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Rentable Digi International-Investition?
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05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Digi International-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,302 Digi International-Aktien. Die gehaltenen Digi International-Aktien wären am 04.06.2026 367,18 USD wert, da der Schlussstand 69,25 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 267,18 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Digi International belief sich zuletzt auf 2,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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