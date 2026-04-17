NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Donegal Group A Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Donegal Group A-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A am 16.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,73 USD auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 5,80 Prozent. 25,67 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Donegal Group A-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,08 Prozent erhöht.

Donegal Group A- Dividendenrenditeanpassung

Der Donegal Group A-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 17,28 USD aus dem NASDAQ-Handel. Für das Jahr 2025 weist die Donegal Group A-Aktie eine Dividendenrendite von 3,65 Prozent auf. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,46 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Donegal Group A-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Donegal Group A-Aktienkurs via NASDAQ um 5,26 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 14,75 Prozent stärker zugenommen als der Donegal Group A-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Donegal Group A

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,75 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,31 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Donegal Group A

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Donegal Group A beläuft sich aktuell auf 629,684 Mio. USD. Das KGV von Donegal Group A beträgt aktuell 9,13. 2025 setzte Donegal Group A 978,010 Mio. USD um und erzielte ein EPS von 2,18 USD.

Redaktion finanzen.at