NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,90 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 62,893 Donegal Group A-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 18,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 148,43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,84 Prozent angewachsen.

Donegal Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 661,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at