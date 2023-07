NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Donegal Group A-Investment abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Donegal Group A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Donegal Group A-Anteile bei 13,57 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investierten, hätten nun 736,920 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.07.2023 10 508,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,26 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 5,08 Prozent gleich.

Donegal Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 467,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at