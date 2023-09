NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Donegal Group A abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Donegal Group A-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Donegal Group A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,112 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 15,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,11 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,11 Prozent.

Alle Donegal Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 493,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at