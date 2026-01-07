Donegal Grou a Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Donegal Group A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,84 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Donegal Group A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,225 Donegal Group A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,84 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 06.01.2026 auf 19,63 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,84 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 700,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
