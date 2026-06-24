NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Donegal Group A-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,95 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,270 Donegal Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,11 USD gerechnet, wäre die Investition nun 113,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,54 Prozent.

Donegal Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 637,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at