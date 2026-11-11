Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Donegal Group A-Investment im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Donegal Group A-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 613,874 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 18,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 645,18 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 645,18 USD entspricht einer Performance von +16,45 Prozent.
Insgesamt war Donegal Group A zuletzt 680,75 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)
Analysen zu Donegal Group Inc. (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Donegal Group Inc. (A)
|18,96
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.