NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Donegal Group A-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 613,874 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 18,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 645,18 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 645,18 USD entspricht einer Performance von +16,45 Prozent.

Insgesamt war Donegal Group A zuletzt 680,75 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at