NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Donegal Group A-Investment gewesen.

Das Donegal Group A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Donegal Group A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,797 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 19,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 299,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,97 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 700,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at