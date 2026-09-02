Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Profitable Donegal Group A-Investition?
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren eingebracht
Das Donegal Group A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Donegal Group A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67,797 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 19,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 299,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,97 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 700,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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