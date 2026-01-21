NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Donegal Group A-Papier letztlich bei 15,22 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 657,030 Donegal Group A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 516,43 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 20.01.2026 auf 19,05 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,16 Prozent gleich.

Donegal Group A wurde am Markt mit 702,37 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at