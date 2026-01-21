Donegal Grou a Aktie

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

Langfristige Investition 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Donegal Group A-Papier letztlich bei 15,22 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 657,030 Donegal Group A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 516,43 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 20.01.2026 auf 19,05 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,16 Prozent gleich.

Donegal Group A wurde am Markt mit 702,37 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)

Analysen zu Donegal Group Inc. (A)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Donegal Group Inc. (A)

