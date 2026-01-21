Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Langfristige Investition
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Donegal Group A-Papier letztlich bei 15,22 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 657,030 Donegal Group A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 516,43 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 20.01.2026 auf 19,05 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,16 Prozent gleich.
Donegal Group A wurde am Markt mit 702,37 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Donegal Group Inc. (A)
|18,57
|-2,52%