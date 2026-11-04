Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Donegal Group A-Anlage unter der Lupe
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,21 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,373 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 314,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,46 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Donegal Group A eine Marktkapitalisierung von 686,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)
Analysen zu Donegal Group Inc. (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Donegal Group Inc. (A)
|18,96
|-0,73%