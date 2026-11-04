Donegal Grou a Aktie

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WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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Donegal Group A-Anlage unter der Lupe 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,21 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 70,373 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 314,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,46 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Donegal Group A eine Marktkapitalisierung von 686,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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