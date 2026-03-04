Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

Rentable Donegal Group A-Anlage? 04.03.2026

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Donegal Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Donegal Group A-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Anteile betrug an diesem Tag 14,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 674,764 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.03.2026 auf 17,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 970,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,70 Prozent vermehrt.

Der Donegal Group A-Wert an der Börse wurde auf 638,27 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)

Analysen zu Donegal Group Inc. (A)

Donegal Group Inc. (A)

Donegal Group Inc. (A) 17,79 0,28%

