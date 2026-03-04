NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Donegal Group A-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Anteile betrug an diesem Tag 14,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 674,764 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.03.2026 auf 17,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 970,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,70 Prozent vermehrt.

Der Donegal Group A-Wert an der Börse wurde auf 638,27 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at