Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Donegal Group A-Anlage im Blick
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 618,429 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 508,97 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 18.08.2026 auf 18,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 15,09 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Donegal Group A einen Börsenwert von 678,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)
Analysen zu Donegal Group Inc. (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Donegal Group Inc. (A)
|18,51
|-0,54%