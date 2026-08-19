NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group A-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 618,429 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 508,97 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 18.08.2026 auf 18,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 15,09 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Donegal Group A einen Börsenwert von 678,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at