NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Donegal Group A-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Donegal Group A-Papier 14,37 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investierten, hätten nun 695,894 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 022,27 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 40,22 Prozent.

Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich jüngst auf 730,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at