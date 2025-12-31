Donegal Grou a Aktie

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

Frühes Investment 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Donegal Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,07 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,107 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 142,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,50 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 727,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

